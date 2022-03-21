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На зустрічі з путіним я готовий підіймати питання Криму і Донбасу - Зеленський

На зустрічі з путіним я готовий підіймати питання Криму і Донбасу - Зеленський

Київ • УНН

 • 173971 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Суспільному розповів, про що готовий говорити з президентом росії володимиром путіним, інформує УНН.

Цитата

"І щоб там знайти якийсь вихід, треба зробити цей перший крок, про який я сказав: гарантії безпеки, закінчення війни. Тому що все дуже гаряче. І тому закінчиться цей блок, і після цього давайте говорити. На першій зустрічі з президентом Росії я готовий підіймати ці питання, вони актуальні, для нас вони важливі - про окуповані території. Але я впевнений, що це рішення буде не в цю зустріч. Тому що, якщо бути повністю відвертим, й у питаннях гарантії безпеки ми будемо говорити про конституційні зміни, зміни українського законодавства. А якщо ми будемо про це говорити, то це у будь-якому випадку буде вирішуватись не тільки президентом. Цей достатньо довгий процес буде вирішуватись і Радою, і народом України", - сказав Зеленський.

Деталі 

Також президент підкреслив, що у випадку зустрічі з путіним "прямо зараз" не було б жодних "закликів та історичних промов".

"Я буду дуже детально з ним проговорювати всі питання, не залишаючи можливості до майбутніх ризиків нашої держави. Я буду намагатися пройти все, що бентежить і чим незадоволена рф, і скажу все, що думає український народ. Детально. Якщо в мене буде можливість і у росії буде бажання, то ми пройдемо усі питання. Вирішимо ми їх всі? Ні. Але шанс, що частину зможемо - хоча б зупинити війну. Без вирішення неможливо", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що путін "знищуючи нас, знищує себе".

Нагадаємо 

Зеленський розповів, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну його закликали покинути столицю. Але він залишився разом зі своїм народом.

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