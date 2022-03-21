Зеленський: усі казали, що мені треба терміново виїхати
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну його закликали покинути столицю. Але він залишився разом зі своїм народом. Про це глава держави розповів в інтерв'ю Суспільному, передає УНН.
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"Усі сказали, що мені треба терміново виїхати. Усі. Я впродовж трьох днів мав кожні 10-20 хвилин дзвінок, меседж або заклик до того, що я повинен терміново виїхати. І є люди, які за мною прийшли, і ще багато речей. Багато різного було. Не можу вам навіть сказати усі мої зустрічі", - сказав Зеленський.
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Також президент додав, що на початку активної фази бойових дій записував звернення поруч зі своїм офісом, бо було неприємно, коли говорили, що він залишив Україну — хотів довести, що це не так.
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