Зеленський: усі казали, що мені треба терміново виїхати

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"Усі сказали, що мені треба терміново виїхати. Усі. Я впродовж трьох днів мав кожні 10-20 хвилин дзвінок, меседж або заклик до того, що я повинен терміново виїхати. І є люди, які за мною прийшли, і ще багато речей. Багато різного було. Не можу вам навіть сказати усі мої зустрічі", - сказав Зеленський.

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Також президент додав, що на початку активної фази бойових дій записував звернення поруч зі своїм офісом, бо було неприємно, коли говорили, що він залишив Україну — хотів довести, що це не так.

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