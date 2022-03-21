Зеленский: все говорили, что мне надо срочно уехать

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"Все сказали, что мне надо срочно уехать. Все. Я в течение трех дней имел каждые 10-20 минут звонок, месседж или призыв к тому, что я должен срочно уехать. И есть люди, которые за мной пришли, и еще много вещей. Много разного было. Не могу вам даже сказать все мои встречи", - сказал Зеленский.

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Также президент добавил, что в начале активной фазы боевых действий записывал обращения рядом со своим офисом, потому что было неприятно, когда говорили, что он покинул Украину — хотел доказать, что это не так.

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