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Зеленський утворив Гостомельську військову адміністрацію і призначив нового керівника

Зеленський утворив Гостомельську військову адміністрацію і призначив нового керівника

Київ • УНН

 • 167087 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. У Київській області утворена Гостомельська селищна військова адміністрація. Думенко Тараса Вікторовича призначено її начальником. Президент України Володимир Зеленський підписав указ. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає УНН.

Деталі 

“На виконання Закону України “Про правовий режим воєнного стану” постановляю:

1. Утворити Гостомельську селищну військову адміністрацію Бучанського району Київської області.

2. Генеральному штабу Збройних сил України, Київській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану” заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього указу”, – йдеться в документі.

Президент призначив Тараса Думенка начальником Гостомельської селищної військової адміністрації. До цього Думенко працював менеджером з розвитку бізнесу ISE group і входив до виконавчого комітету Гостомельської селищної ради.

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