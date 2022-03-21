У Брюсселі почали розглядати заявку України на членство в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Європейська комісія почала розглядати заявку України на членство в ЄС. Про це повідомив комісар ЄС Олівер Вархелі у понеділок журналістам, передає кореспондент УНН.
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"Ми почали працювати над наданням висновку на підставі заявки на членство України. Це те, що наш президент фон дер Ляєн і президент Зеленський обговорювали в п'ятницю, і ми запустили цей процес. Ми працюватимемо настільки швидко, наскільки можемо", - сказав Вархелі.
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Також, за його словами, сьогодні глави МЗС ЄС продовжать обговорювати подальшу допомогу Україні.
Він нагадав, що раніше комісія вже схвалила на підтримку України макрофінансову допомогу розмірі 1,2 мільярда євро. Із них 600 мільйонів євро вже в Україні.
"Ми також почали виділяти 120 мільйонів євро на проект реформ", - додав Варгелі.
Раніше
Президент Володимир Зеленський наприкінці лютого повідомив, що Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України.
1 березня стало відомо, що заявка вже на розгляді.