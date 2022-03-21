В Брюсселе начали рассматривать заявку Украины на членство в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Европейская комиссия начала рассматривать заявку Украины на членство в ЕС. Об этом сообщил комиссар ЕС Оливер Вархели в понедельник журналистам, передает корреспондент УНН.
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"Мы начали работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство Украины. Это то, что наш президент фон дер Ляйен и президент Зеленский обсуждали в пятницу, и мы запустили этот процесс. Мы будем работать настолько быстро, насколько можем", - сказал Вархели.
Детали
Также, по его словам, сегодня главы МИД ЕС продолжат обсуждать дальнейшую помощь Украине.
Он напомнил, что ранее комиссия уже одобрила в поддержку Украины макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро. Из них 600 миллионов евро уже в Украине.
"Мы также начали выделять 120 миллионов евро на проект реформ", - добавил Варгели.
Ранее
Президент Владимир Зеленский в конце февраля сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины.
1 марта стало известно, что заявка уже на рассмотрении.