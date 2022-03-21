Зеленский образовал Гостомельскую военную администрацию и назначил нового руководителя
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Киевской области образована Гостомельская поселковая военная администрация. Думенко Тарас Викторович назначен ее начальником. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает УНН.
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“На выполнение Закона Украины “О правовом режиме военного положения” постановляю:
1. Образовать Гостомельскую поселковую военную администрацию Бучанского района Киевской области.
2. Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Киевской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины “О правовом режиме военного положения” мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого указа”, - говорится в документе.
Президент назначил Тараса Думенко начальником Гостомельской поселковой военной администрации. До этого Думенко работал менеджером по развитию бизнеса ISE group и входил в Исполнительный комитет Гостомельского поселкового совета.
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