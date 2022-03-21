Зеленский образовал Гостомельскую военную администрацию и назначил нового руководителя

Детали

“На выполнение Закона Украины “О правовом режиме военного положения” постановляю:

1. Образовать Гостомельскую поселковую военную администрацию Бучанского района Киевской области.

2. Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Киевской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины “О правовом режиме военного положения” мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого указа”, - говорится в документе.

Президент назначил Тараса Думенко начальником Гостомельской поселковой военной администрации. До этого Думенко работал менеджером по развитию бизнеса ISE group и входил в Исполнительный комитет Гостомельского поселкового совета.

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