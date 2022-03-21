На встрече с путиным я готов поднимать вопросы Крыма и Донбасса - Зеленский

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"И чтобы там найти какой-то выход, надо сделать этот первый шаг, о котором я сказал: гарантии безопасности, окончания войны. Потому что все очень горячо. И закончится этот блок, и после этого давайте говорить. На первой встрече с президентом россии я готов поднимать эти вопросы, они актуальны, для нас они важны - об оккупированных территориях. Но я уверен, что это решение будет не в эту встречу. Потому что, если быть полностью откровенным, и в вопросах гарантии безопасности мы будем говорить о конституционных изменениях, изменениях украинского законодательства. А если мы будем об этом говорить, то это в любом случае будет решаться не только президентом. Это достаточно долгий процесс будет решаться и Советом, и народом Украины", - сказал Зеленский.

Детали

Также президент подчеркнул, что в случае встречи с путиным "прямо сейчас" не было бы никаких "призывов и исторических речей".

"Я буду очень подробно с ним проговаривать все вопросы, не оставляя возможности к будущим рискам нашего государства. Я буду пытаться пройти все, что смущает и чем недовольна рф, и скажу все, что думает украинский народ. Детально. Если у меня будет возможность и у россии будет желание, то мы пройдем все вопросы. Решим мы их все? Нет. Но шанс, что часть сможем - хотя бы остановить войну. Без решения невозможно", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что путин "уничтожая нас, уничтожает себя".

Напомним

Зеленский рассказал, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину его призвали покинуть столицу. Но он остался вместе со своим народом.