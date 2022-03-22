Є країни-члени НАТО, які готові бути гарантами нашої безпеки - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Суспільному сказав, що НАТО не хоче воювати з росією, тому і не приймає Україну до себе. Україна повинна прийняти це рішення, але постійно нагадувати блоку і про те, що є інші гарантії безпеки, інформує УНН.
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"Є країни-члени НАТО, які готові бути гарантами нашої безпеки. Вони не можуть забезпечити нашу присутність в НАТО, але вони готові робити все те, що повинен був робити альянс, будь ми його членами", - сказав президент.
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За словами Зеленського, це був би нормальний компроміс. Такий варіант компромісний для всіх: для Заходу, для України, яка хоче гарантій безпеки, і для росії.
"У цьому буде точка в закінченні війни для України", - заявив він. Також президент наголосив, що третина країн НАТО не бачить Україну у складі Альянсу, але його двері залишаються відкритими для України.
Нагадаємо
Зеленський розповів, про що готовий говорити з президентом росії володимиром путіним.