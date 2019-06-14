Японский грузовладелец заявил об артиллерийском обстреле танкера в заливе Омана

На пресс-конференции Ютака Катада сообщил, что компания получает информацию о случившемся с интервалами 10–20 минут. В то же время он не смог объяснить, что именно случилось с танкером. “У нас остаются вопросы, почему один из наших танкеров стал целью, и мы в гневе от того, что жизни членов нашей команды оказались под угрозой”, — сказал он.

В соответствии с заявлением Kokuka Sangyo, первая атака произошла в то время, когда танкер проходил по Оманскому заливу вблизи Ормузского пролива. Как утверждает компания, машинное отделение корабля загорелось после того, как было поражено “чем-то похожим на артиллерийский выстрел”. Членам экипажа удалось потушить пожар. Около трех часов танкер дрейфовал, после чего вновь подвергся нападению. На этот раз взрыв прогремел ближе к носу судна. Вслед за этим экипаж высадился на спасательные плоты и был эвакуирован проходившим мимо судном.

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Как отметил представитель компании, ранее на танкерах Kokuka Sangyo вместе с экипажем находились группы вооруженных охранников на случай пиратских нападений. Однако в связи с тем, что в последние годы риск нападений снизился, от услуг служб безопасности компания отказалась. “Даже если бы у нас были охранники, они мало что могли бы сделать, если танкеры подверглись артиллерийскому обстрелу”, — заявил представитель Kokuka Sangyo.

Стоит напомнить, что владелец атакованного в Персидском заливе танкера опроверг информацию о его затоплении.