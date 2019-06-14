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Японський вантажовласник заявив про артилерійський обстріл танкера в затоці Омана

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент компанії Kokuka Sangyo, чий вантаж перевозився на постраждалому в затоці Омана танкері Kokuka Courageous, Ютака Катада повідомив, що судно зазнало артилерійського обстрілу. Про це повідомляє Mainichi. Раніше ЗМІ повідомляли, що мова може йти про підрив суден на мінах або навіть торпедну атаку, пише УНН.

Японський вантажовласник заявив про артилерійський обстріл танкера в затоці Омана

На прес-конференції Ютака Катада повідомив, що компанія отримує інформацію про те, що трапилося з інтервалами 10-20 хвилин. У той же час він не зміг пояснити, що саме сталося з танкером. “У нас залишаються питання, чому один з наших танкерів став ціллю, і ми в гніві від того, що життя членів нашої команди опинилися під загрозою”, — сказав він.

Відповідно до заяви Kokuka Sangyo, перша атака сталася в той час, коли танкер проходив Оманською затокою поблизу Ормузської протоки. Як стверджує компанія, машинне відділення корабля загорілося після того, як було уражене “чимось схожим на артилерійський постріл”. Членам екіпажу вдалося загасити пожежу. Близько трьох годин танкер дрейфував, після чого знову зазнав нападу. На цей раз вибух прогримів ближче до носа судна. Слідом за цим екіпаж висадився на рятувальні плоти і був евакуйований судном, яке проходило повз.

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Як зазначив представник компанії, раніше на танкерах Kokuka Sangyo разом з екіпажем перебували групи озброєних охоронців на випадок піратських нападів. Однак у зв’язку з тим, що в останні роки ризик нападів знизився, від послуг служб безпеки компанія відмовилася. “Навіть якщо б у нас були охоронці, вони мало що могли б зробити, якщо танкери зазнали артилерійського обстрілу”, — заявив представник Kokuka Sangyo.

Варто нагадати, що власник атакованого у Перській затоці танкера спростував інформацію про його затоплення.

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