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Власник атакованого у Перській затоці танкера спростував інформацію про його затоплення

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Компанія Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростувала інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen. Про це судновласник повідомив газеті Verdens Gang, зазначає УНН.

Власник атакованого у Перській затоці танкера спростував інформацію про його затоплення

Компанія також підтвердила, що після вибуху на борту танкера почалася пожежа. “Капітан швидко прийняв рішення евакуювати екіпаж для його ж безпеки. Команду забрав суховантаж Hyundai Dubai, який знаходився поруч... Наскільки нам відомо, капітан і екіпаж впоралися з екстреною ситуацією, діючи за інструкцією”, — заявили в компанії Frontline. Причина вибуху на борту судна як і раніше не відома.

Арабські ЗМІ відзначають, що Front Altair і зареєстрований на Панамі танкер Kokuka Courageous зазнали торпедної атаки. Цю інформацію підтвердив норвезькій газеті Dagbladet представник Омана берегової охорони Нессер Селін. Він також повідомив, що інцидент стався в територіальних водах Ірану. І компанія, і влади Оману знаходяться в тісному контакті з іранською владою.

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