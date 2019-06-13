Владелец атакованного в Персидском заливе танкера опроверг информацию о его затоплении

Компания также подтвердила, что после взрыва на борту танкера начался пожар. “Капитан быстро принял решение эвакуировать экипаж для его же безопасности. Команду забрал находившийся рядом сухогруз Hyundai Dubai... Насколько нам известно, капитан и экипаж справились с экстренной ситуацией, действуя по инструкции”, — заявили в компании Frontline. Причина взрыва на борту судна по-прежнему не известна.

Арабские СМИ отмечают, что Front Altair и зарегистрированный на Панаме танкер Kokuka Courageous подверглись торпедной атаке. Эту информацию подтвердил норвежской газете Dagbladet представитель оманской береговой охраны Нессер Селин. Он также сообщил, что инцидент произошел в территориальных водах Ирана. И компания, и власти Омана находятся в тесном контакте с иранскими властями.