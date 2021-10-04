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Япония: правительство Ёсихиде Суги ушел в отставку

Япония: правительство Ёсихиде Суги ушел в отставку

Киев  •  УНН

 • 21234 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Правительство премьер-министра Японии Ёсихиде Суги в понедельник в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщила канцелярия главы японского правительства, передает УНН.

Детали

На внеочередном заседании Кабмина премьер-министр Суга собрал у всех членов правительства заявления об отставке. В ближайшие часы к формированию нового правительства они будут исполняющими обязанности глав своих ведомств.

Новый кабинет министров Японии

Вскоре парламент Японии проголосует за кандидатуру нового премьер-министра. Им станет новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида. После этого Кисида объявит состав своего нового правительства.

Ожидается, что в составе нового кабмина сохранят свои посты министр иностранных дел Тосимицу Мотеги и глава оборонного ведомства Нобуо Киси. Важную административную должность генерального секретаря кабмина будет назначен экс-министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Хирокадзу Мацун. В свою очередь следующим главой Минфина станет бывший министр, ответственный за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Сюньити Судзуки.

Новый премьер-министр Японии

Кисида занял пост главы правящей партии 29 сентября. Выборы нового председателя состоялись в связи с окончанием полномочий премьер-министра Суги, который был назначен на эту должность в прошлом году из-за внезапной отставке Синдзо Абэ. Будущий премьер, бывший глава японского МИД с 2012 по 2017 год, считается умеренным консерватором. Он выступает за укрепление стратегического союза с США и оборонного потенциала Японии, при этом с осторожностью относится к перспективе оснащение вооруженных сил страны ракетами большой дальности и атомными подводными лодками. Кисида также поддерживает курс ЛДП на просмотр послевоенной конституции страны, но считает, что не стоит спешить с полной ревизией ее антивоенных положений.

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