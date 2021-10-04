Японія: уряд Йосіхіде Сугі пішов у відставку

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На позачерговому засіданні кабміну прем’єр-міністр Суга зібрав у всіх членів уряду заяви про відставку. У найближчі години до формування нового уряду вони будуть виконуючими обов’язки голів своїх відомств.

Новий кабінет міністрів Японії

Незабаром парламент Японії проголосує за кандидатуру нового прем’єр-міністра. Ним стане новий голова правлячої в країні Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Фуміо Кісіда. Після цього Кісіда оголосить склад свого нового уряду.

Очікується, що в складі нового кабміну збережуть свої пости міністр закордонних справ Тосиміцу Мотегі і глава оборонного відомства Нобуо Кісі. На важливу адміністративну посаду генерального секретаря кабміну буде призначений ексміністр освіти, культури, спорту, науки і технологій Хірокадзу Мацун. У свою чергу наступним главою Мінфіну стане колишній міністр, відповідальний за проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо, Сюн’іті Судзукі.

Новий прем’єр-міністр Японії

Кісіда зайняв посаду глави правлячої партії 29 вересня. Вибори нового голови відбулися у зв’язку із закінченням повноважень прем’єр-міністра Сугі, який був призначений на цю посаду в минулому році через раптову відставку Сіндзо Абе. Майбутній прем’єр, який був главою японського МЗС з 2012 по 2017 рік, вважається помірним консерватором. Він виступає за зміцнення стратегічного союзу з США і оборонного потенціалу Японії, при цьому з обережністю ставиться до перспективи оснащення збройних сил країни ракетами великої дальності та атомними підводними човнами. Кісіда також підтримує курс ЛДП на перегляд післявоєнної конституції країни, але вважає, що не варто поспішати з повною ревізією її антивоєнних положень.