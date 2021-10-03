У Японії визначилися з кандидатурою міністра, який відповідатиме за Курильські острови

Деталі

Крім того, йому доручать портфель міністра реконструкції. Попередній міністр у справах Окінави і “північних територій” Таро Коно був раніше призначений на пост глави управління ЛДП зі зв’язків з громадськістю.

Обрання Кісіда новим прем’єр-міністром Японії очікується 4 жовтня. В цей же день буде офіційного оголошено склад його кабміну.

Контекст

Москва і Токіо багато десятиліть продовжують консультації з метою вироблення мирного договору за підсумками Другої світової війни. Основною перешкодою для цього залишаються розбіжності з приводу прав на південну частину Курил. Після закінчення війни весь архіпелаг був включений до складу Радянського Союзу, однак Японія оскаржує приналежність Ітурупу, Кунаширу, Шикотану і групи прилеглих дрібних незаселених островів. Токіо часто висловлює протести в зв’язку з діяльністю Росії у південній частині Курил, які Москва послідовно відкидає. МЗС РФ неодноразово заявляло, що російський суверенітет над ними, що має відповідне міжнародно-правове оформлення, не підлягає сумніву.

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