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В Японии определились с кандидатурой министра, который будет отвечать за Курильские острова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Новый председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида намерен назначить на должность министра по делам Окинавы и “северных территорий” (так в стране называют южные Курильские острова) депутата парламента от ЛДП Косабуро Нисимэ. Об этом сообщил телеканал NHK, пишет УНН.

Детали

Кроме того, ему поручат портфель министра реконструкции. Предыдущий министр по делам Окинавы и “северных территорий” Таро Коно был ранее назначен на пост главы управления ЛДП по связям с общественностью.

Избрание Кисиды новым премьер-министром Японии ожидается 4 октября. В этот же день будет официального оглашен состав его кабмина.

Контекст

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Более детальнее о предыстории спора вы можете прочитать здесь.

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