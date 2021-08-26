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Японія висловила протест Москві, через заплановані стрільби ЗС РФ на Курилах

Київ • УНН

 • 14483 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Уряд Японії висловив протест Росії у зв’язку з навчаннями російських збройних сил біля узбережжя острова Ітуруп, пише УНН з посиланням на місцеве видання Sankei.

Деталі

Про те, що Росія повідомила японській стороні про плани провести стрільби біля узбережжя острова Ітуруп в серпні, на прес-конференції розповів генеральний секретар кабінету міністрів Японії Кацунобу Като.

Навчання, за його словами, повинні будуть пройти з 26 по 29 серпня і з 13 по 17 вересня.

“Дипломатичним шляхом я заявив (російській стороні), що це неприйнятно, оскільки несумісне з позицією Японії”, — оголосив у зв’язку з цим чиновник. Японське видання Iza з посиланням на джерело в свою чергу вказує, що стрільби, на думку Токіо, можуть привести “до посилення озброєнь на (японських) північних територіях” (так Токіо називає Курильські острови).

Раніше

Це вже не перший протест Японії у зв’язку з позицією Росії щодо Курильських островів. В останній раз протест Москві японський уряд висловив в зв’язку з поїздкою російського прем’єр-міністра Михайла Мішустіна на Ітуруп. Кацунобу Като візит Мішустіна на Курили тоді називав “сумним” і говорив, що він “суперечить послідовній позиції Японії щодо північних територій”.

Російський посол в Токіо Михайло Галузін, в свою чергу, назвав цей протест неприйнятним, враховуючи принципову позицію Москви про приналежність південних Курильських островів.

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