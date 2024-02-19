Япония упрощает визовые требования для части украинцев: о ком идет речь
Киев • УНН
В Токио ожидают, что ослабление визовых требований улучшат условия для бизнесменов и родственников эвакуированных из Украины, проживающих в Японии.
Япония существенно сокращает требования к получению визы для пребывания в стране для украинцев, в частности для представителей украинского бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба посольства Японии в Украине, пишет УНН.
Детали
По случаю японско-украинской Конференции по восстановлению Украины начнется процесс ослабления визовых требований для краткосрочного пребывания граждан Украины (владельцев обычных паспортов) в Японии с целью дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе культурного обмена. Дата введения и другие детали пока рассматриваются
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Ослабление требований в первую очередь коснется:
- Штатных работников украинских компаний, участвующих в проектах сотрудничества между Японией и Украиной. Их внесут в перечень заявителей, имеющих право на получение многократных виз для краткосрочного пребывания с деловыми целями, и, кроме того, будет смягчено требование наличия истории поездок в Японию;
- Родственников эвакуированных в Японию украинцев, которые получат право на получение многократных виз для краткосрочного пребывания с целью посещения родственников или знакомых.
Кроме того, многократные визы (действительны в течение 5 лет, с разрешенным периодом пребывания до 90 дней для каждого визита) будут выдаваться заявителям с высокими доходами и членам их семей.
В ведомости ожидают, что эти послабления визовых требований улучшат условия для бизнесменов и родственников эвакуированных из Украины, проживающих в Японии.
Дополнение
Премьер-министры Украины и Японии обсудили расширение двустороннего сотрудничества путем либерализации визового режима и увеличения торговых связей, а также продолжение санкционного давления на Россию.
Напомним
Япония начинает новую программу на 1,25 млрд евро для поддержки японских инвесторов в Украине, которая будет состоять из двух частей.
Это, в частности, гарантии для японских инвесторов, а также кредитная линия для экспорта японских товаров для реализации проектов восстановления Украины
Япония упрощает визовые требования для части украинцев: о ком идет речь
В Токио ожидают, что ослабление визовых требований улучшат условия для бизнесменов и родственников эвакуированных из Украины, проживающих в Японии.
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