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Японія спрощує візові вимоги для частини українців: про кого йдеться

Японія спрощує візові вимоги для частини українців: про кого йдеться

Київ • УНН

 • 89466 перегляди

У Токіо очікують, що послаблення візових вимог покращать умови для бізнесменів та родичів евакуйованих з України, які проживають в Японії.

Японія суттєво скорочує вимоги до отримання візи для перебування в країні для українців, зокрема для представників українського бізнесу. Про це повідомляє пресслужба посольства Японії в Україні, пише УНН.

Деталі 

З нагоди японсько-української Конференції з відбудови України розпочнеться процес послаблення візових вимог для короткострокового перебування громадян України (власників звичайних паспортів) у Японії з метою подальшого розвитку двосторонніх відносин, у тому числі культурного обміну. Дата запровадження та інші деталі наразі розглядаються

- заявили у посольстві.

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Послаблення вимог насамперед торкнеться:

  • Штатних працівників українських компаній, які беруть участь у проєктах співпраці між Японією та Україною. Їх внесуть до переліку заявників, які мають право на отримання багаторазових віз для короткострокового перебування з діловими цілями, і, крім того, буде пом'якшено вимогу наявності історії поїздок до Японії;
  • Родичів евакуйованих у Японію українців, які отримають право на отримання багаторазових віз для короткострокового перебування з метою відвідування родичів чи знайомих.

Окрім того, багаторазові візи (дійсні протягом 5 років, з дозволеним періодом перебування до 90 днів для кожного візиту) видаватимуться заявникам з високими доходами та членам їхніх сімей.

У відомості очікують, що ці послаблення візових вимог покращать умови для бізнесменів та родичів евакуйованих з України, які проживають в Японії.

Доповнення

Прем'єр-міністри України та Японії обговорили розширення двосторонньої співпраці шляхом лібералізації візового режиму та збільшення торговельних зв'язків, а також продовження санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо

Японія започатковує нову програму на 1,25 млрд євро для підтримки японських інвесторів в Україні, яка буде складатись із двох частин.

Це, зокрема, гарантії для японських інвесторів, а також кредитна лінія для експорту японських товарів для реалізації проєктів відновлення України

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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