Шмигаль та Кісіда обговорили лібералізацію візового режиму між Україною та Японією
Київ • УНН
Прем'єр-міністри України та Японії обговорили розширення двосторонньої співпраці шляхом лібералізації візового режиму та збільшення торговельних зв'язків, а також продовження санкційного тиску на Росію.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив зі своїм японським колегою Фуміо Кішідою широке коло питань двосторонньої співпраці, зокрема лібералізацію візового режиму, активізацію торгівлі та продовження санкційного тиску на рф. Про це повідомив Шмигаль, передає УНН.
Україна постійно відчуває солідарність Японії — у макрофінансовій, гуманітарній, санкційній підтримці. Наші країни зближує наявність тимчасово окупованих росією територій.
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Шмигаль заявив, що їх спільне завдання — перемогти деструктивні сили, що намагаються відкинути людство в минуле.
Ми обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці: лібералізацію візового режиму, активізацію торгівлі, продовження санкційного тиску на росію. Акцентували на двосторонніх напрямках співпраці для відбудови України.
Також Шмигаль зазначив, що вони домовилися про відкриття переговорів щодо оновлення угоди про сприяння та захист інвестицій.
"Наша мета — дати інвесторам надійний правовий захист та гарантії", - додав прем’єр.
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За його словами, загалом у межах Конференції з відновлення та візиту урядової делегації підписали 56 документів. Серед них:
• Конвенція про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи;
• домовленість з профільним японським міністерством про взаємодію у відбудові української інфраструктури;
• угода про надання Україні гранту на швидке відновлення;
• домовленості про відновлення приватного сектору разом з JICA та про сприяння українським виробникам разом з JETRO;
• низку двосторонніх меморандумів про співпрацю в аграрній сфері;
• домовленості з Японським агентством відродження міст та з Японським агентством водного господарства про їх участь у відновленні;
• активізація співпраці в медицині та освіті.