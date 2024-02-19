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Шмыгаль и Кисида обсудили либерализацию визового режима между Украиной и Японией

Шмыгаль и Кисида обсудили либерализацию визового режима между Украиной и Японией

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 16:03  •  8381 просмотра

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Премьер-министры Украины и Японии обсудили расширение двустороннего сотрудничества путем либерализации визового режима и увеличения торговых связей, а также продолжение санкционного давления на Россию.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил со своим японским коллегой Фумио Кишидой широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности  либерализацию визового режима, активизацию торговли и продолжение санкционного давления на рф. Об этом сообщил Шмыгаль, передает УНН.

Украина постоянно чувствует солидарность Японии - в макрофинансовой, гуманитарной, санкционной поддержке. Наши страны сближает наличие временно оккупированных Россией территорий. 

- сообщил Шмыгаль.

Детали

Шмыгаль заявил, что их общая задача - победить деструктивные силы, пытающиеся отбросить человечество в прошлое.

Мы обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества: либерализацию визового режима, активизацию торговли, продолжение санкционного давления на Россию. Акцентировали на двусторонних направлениях сотрудничества для восстановления Украины. 

 - написал Шмыгаль.

Также Шмыгаль отметил, что они договорились об открытии переговоров по обновлению соглашения о содействии и защите инвестиций.

"Наша цель - дать инвесторам надежную правовую защиту и гарантии", - добавил премьер.

Япония запускает новую программу на 1,25 млрд евро для Украины: что она предусматривает19 февраля 2024, 14:27 • 11324 просмотра

По его словам, всего в рамках Конференции по восстановлению и визита правительственной делегации подписали 56 документов. Среди них:

-  Конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы;

-  договоренность с профильным японским министерством о взаимодействии в восстановлении украинской инфраструктуры;

-  соглашение о предоставлении Украине гранта на быстрое восстановление;

-  договоренности о восстановлении частного сектора вместе с JICA и о содействии украинским производителям вместе с JETRO;

-  ряд двусторонних меморандумов о сотрудничестве в аграрной сфере;

-  договоренности с Японским агентством возрождения городов и с Японским агентством водного хозяйства об их участии в восстановлении;

-  активизация сотрудничества в медицине и образовании.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаПолитика
fumio-kisidaФумио Кисида
yaponiyaЯпония
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Шмигаль та Кісіда обговорили лібералізацію візового режиму між Україною та Японією
Shmyhal and Kishida discussed visa liberalization between Ukraine and Japan
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Шмыгаль и Кисида обсудили либерализацию визового режима между Украиной и Японией

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