Шмыгаль и Кисида обсудили либерализацию визового режима между Украиной и Японией
Киев • УНН
Премьер-министры Украины и Японии обсудили расширение двустороннего сотрудничества путем либерализации визового режима и увеличения торговых связей, а также продолжение санкционного давления на Россию.
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил со своим японским коллегой Фумио Кишидой широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности либерализацию визового режима, активизацию торговли и продолжение санкционного давления на рф. Об этом сообщил Шмыгаль, передает УНН.
Украина постоянно чувствует солидарность Японии - в макрофинансовой, гуманитарной, санкционной поддержке. Наши страны сближает наличие временно оккупированных Россией территорий.
Детали
Шмыгаль заявил, что их общая задача - победить деструктивные силы, пытающиеся отбросить человечество в прошлое.
Мы обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества: либерализацию визового режима, активизацию торговли, продолжение санкционного давления на Россию. Акцентировали на двусторонних направлениях сотрудничества для восстановления Украины.
Также Шмыгаль отметил, что они договорились об открытии переговоров по обновлению соглашения о содействии и защите инвестиций.
"Наша цель - дать инвесторам надежную правовую защиту и гарантии", - добавил премьер.
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По его словам, всего в рамках Конференции по восстановлению и визита правительственной делегации подписали 56 документов. Среди них:
- Конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы;
- договоренность с профильным японским министерством о взаимодействии в восстановлении украинской инфраструктуры;
- соглашение о предоставлении Украине гранта на быстрое восстановление;
- договоренности о восстановлении частного сектора вместе с JICA и о содействии украинским производителям вместе с JETRO;
- ряд двусторонних меморандумов о сотрудничестве в аграрной сфере;
- договоренности с Японским агентством возрождения городов и с Японским агентством водного хозяйства об их участии в восстановлении;
- активизация сотрудничества в медицине и образовании.
Шмыгаль и Кисида обсудили либерализацию визового режима между Украиной и Японией
Премьер-министры Украины и Японии обсудили расширение двустороннего сотрудничества путем либерализации визового режима и увеличения торговых связей, а также продолжение санкционного давления на Россию.
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