Шмыгаль и Кисида обсудили либерализацию визового режима между Украиной и Японией

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил со своим японским коллегой Фумио Кишидой широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности либерализацию визового режима, активизацию торговли и продолжение санкционного давления на рф. Об этом сообщил Шмыгаль, передает УНН.

Украина постоянно чувствует солидарность Японии - в макрофинансовой, гуманитарной, санкционной поддержке. Наши страны сближает наличие временно оккупированных Россией территорий. - сообщил Шмыгаль.

Детали

Шмыгаль заявил, что их общая задача - победить деструктивные силы, пытающиеся отбросить человечество в прошлое.

Мы обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества: либерализацию визового режима, активизацию торговли, продолжение санкционного давления на Россию. Акцентировали на двусторонних направлениях сотрудничества для восстановления Украины. - написал Шмыгаль.

Также Шмыгаль отметил, что они договорились об открытии переговоров по обновлению соглашения о содействии и защите инвестиций.

"Наша цель - дать инвесторам надежную правовую защиту и гарантии", - добавил премьер.

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По его словам, всего в рамках Конференции по восстановлению и визита правительственной делегации подписали 56 документов. Среди них:

- Конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы;

- договоренность с профильным японским министерством о взаимодействии в восстановлении украинской инфраструктуры;

- соглашение о предоставлении Украине гранта на быстрое восстановление;

- договоренности о восстановлении частного сектора вместе с JICA и о содействии украинским производителям вместе с JETRO;

- ряд двусторонних меморандумов о сотрудничестве в аграрной сфере;

- договоренности с Японским агентством возрождения городов и с Японским агентством водного хозяйства об их участии в восстановлении;

- активизация сотрудничества в медицине и образовании.