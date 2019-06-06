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Япония будет разрабатывать эко-поезда, работающие на водороде и кислороде

Япония будет разрабатывать эко-поезда, работающие на водороде и кислороде

Киев  •  УНН

 • 14180 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Японская железнодорожная компания JR Хигаси Нихон будет разрабатывать поезда на водородных топливных элементах. Эко-поезда будут приводиться в движение благодаря реакции водорода с атмосферным кислородом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.

"Представители железнодорожной компании JR Хигаси Нихон сообщили, что ставят целью в середине 2020-х годов ввести в действие дружеские для экологии поезда, которые приводятся в движение с использованием технологии водородных топливных элементов", - говорится в сообщении.

Эта же компания сообщила о планах разработать вагоны с емкостями для водорода на крышах, а также топливными элементами под полом.

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По словам компании, топливные элементы будут производить электроэнергию с использованием химической реакции водорода из емкостей и атмосферного кислорода.

По расчетам представителей компании, при полной заправке емкостей поезд сможет проходить примерно 140 километров.

Как сообщал УНН, постпред Украины при ООН заявил, что военные действия на Донбассе угрожают беспрецедентной экологической катастрофой не только в Украине, но и всей Европе.

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