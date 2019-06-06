Япония будет разрабатывать эко-поезда, работающие на водороде и кислороде
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Японская железнодорожная компания JR Хигаси Нихон будет разрабатывать поезда на водородных топливных элементах. Эко-поезда будут приводиться в движение благодаря реакции водорода с атмосферным кислородом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
"Представители железнодорожной компании JR Хигаси Нихон сообщили, что ставят целью в середине 2020-х годов ввести в действие дружеские для экологии поезда, которые приводятся в движение с использованием технологии водородных топливных элементов", - говорится в сообщении.
Эта же компания сообщила о планах разработать вагоны с емкостями для водорода на крышах, а также топливными элементами под полом.
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По словам компании, топливные элементы будут производить электроэнергию с использованием химической реакции водорода из емкостей и атмосферного кислорода.
По расчетам представителей компании, при полной заправке емкостей поезд сможет проходить примерно 140 километров.
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