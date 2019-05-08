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У Німеччині відкрився перший електричний автобан

У Німеччині відкрився перший електричний автобан

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У федеральній землі Гессен у вівторок, 7 травня, відкрито перший електричний автобан. На відрізку шляху довжиною близько 14 кілометрів на трасі A5 між Вайтерштадті і Мёрфельденом по кілька разів на день будуть проїжджати електрогрузовікі різних компаній. До середини 2020 року планується вивести на випробувальну трасу п'ять таких фур на дизелі, оснащених додатковим електромотором, повідомляється на сайті гессенського дорожнього відомства, яке координує проект. Про це інформує УНН із посиланням на DW.

У реалізації автобану були задіяні, в тому числі, технічний університет Дармштадта і компанії Siemens Mobility і ENTEGA. Федеральне міністерство охорони навколишнього середовища виділило на будівництво конструкції з підвісними електромережами 14,6 млн євро. На випробування електричного автобану, яке повинно тривати до кінця 2022 року, призначені додатково 15,3 млн євро. До теперішнього часу відомство виділило на розробку електрогрузовіков понад 70 млн євро.

Раніше випробування електрогрузовіков проходили на приватних дорогах, розповіла представник міністерства Рита Шварцелюр-Зутер. За її словами, в майбутньому планується побудувати підвісні мережі ще на двох відрізках автобанів - в землях Шлезвіг-Гольштейн і Баден-Вюртемберг.

"Вантажівки з електроприводом і струмоприймачем - це особливо ефективне рішення на шляху до нешкідливим для навколишнього середовище вантажоперевезень", - впевнена Шварцелюр-Зутер.

Як повідомляв УНН, в Німеччині, на ділянці дороги в Мекленбург-Передня Померанія провалилась частина автобану.

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