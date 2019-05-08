У Німеччині відкрився перший електричний автобан

КИЇВ. 8 травня. УНН. У федеральній землі Гессен у вівторок, 7 травня, відкрито перший електричний автобан. На відрізку шляху довжиною близько 14 кілометрів на трасі A5 між Вайтерштадті і Мёрфельденом по кілька разів на день будуть проїжджати електрогрузовікі різних компаній. До середини 2020 року планується вивести на випробувальну трасу п'ять таких фур на дизелі, оснащених додатковим електромотором, повідомляється на сайті гессенського дорожнього відомства, яке координує проект. Про це інформує УНН із посиланням на DW.