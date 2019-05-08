В Германии открылся первый электрический автобан

В реализации автобана были задействованы, в том числе, технический университет Дармштадта и компании Siemens Mobility и ENTEGA. Федеральное министерство охраны окружающей среды выделило на строительство конструкции с подвесными электросетями 14,6 млн евро. На испытания электрического автобана, которое должно продолжаться до конца 2022 года, предназначены дополнительно 15,3 млн евро. К настоящему времени ведомство выделило на разработку електрогрузовиков более 70 млн евро.

Ранее испытания електрогрузовиков проходили на частных дорогах, рассказала представитель министерства Рита Шварцелюр-Зутер. По ее словам, в будущем планируется построить подвесные сети еще на двух отрезках автобанов - в землях Шлезвиг-Гольштейн и Баден-Вюртемберг.

"Грузовики с электроприводом и токоприемником - это особенно эффективное решение на пути к безвредным для окружающей среды грузоперевозкам", - уверена Шварцелюр-Зутер.

Как сообщал УНН, в Германии, на участке дороги в Мекленбург-Передняя Померания провалилась часть автобана.