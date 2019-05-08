В Германии открылся первый электрический автобан
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В федеральной земле Гессен во вторник, 7 мая, открылся первый электрический автобан. На отрезке пути длиной около 14 километров на трассе A5 между Вайтерштадте и Мёрфельденом по несколько раз в день будут проезжать електрогрузовики различных компаний. К середине 2020 года планируется вывести на испытательную трассу пять таких фур на дизеле, оснащенных дополнительным электромотором, сообщается на сайте гессенского дорожного ведомства, которое координирует проект. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
В реализации автобана были задействованы, в том числе, технический университет Дармштадта и компании Siemens Mobility и ENTEGA. Федеральное министерство охраны окружающей среды выделило на строительство конструкции с подвесными электросетями 14,6 млн евро. На испытания электрического автобана, которое должно продолжаться до конца 2022 года, предназначены дополнительно 15,3 млн евро. К настоящему времени ведомство выделило на разработку електрогрузовиков более 70 млн евро.
Ранее испытания електрогрузовиков проходили на частных дорогах, рассказала представитель министерства Рита Шварцелюр-Зутер. По ее словам, в будущем планируется построить подвесные сети еще на двух отрезках автобанов - в землях Шлезвиг-Гольштейн и Баден-Вюртемберг.
"Грузовики с электроприводом и токоприемником - это особенно эффективное решение на пути к безвредным для окружающей среды грузоперевозкам", - уверена Шварцелюр-Зутер.
Как сообщал УНН, в Германии, на участке дороги в Мекленбург-Передняя Померания провалилась часть автобана.