На півночі Німеччини провалився автобан
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Німеччині, на ділянці дороги в Мекленбург-Передня Померанія провалилась частина автобану. Про це повідомляє видання DW, передає УНН.
“Ця ділянка дороги в Мекленбург-Передня Померанія осів ще восени 2017 року. З тих пір його не ремонтували, а діра збільшилася до 95 метрів. Поки на болотистому ділянці автобану А20 неподалік від міста Трібзес рух перекрито в обидва боки. Восени діра досягала 45 метрів, зараз вона збільшилася в два рази. Причина осідання досі невідома, дорогу планують відремонтувати лише до 2021 року”, — пише видання.
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