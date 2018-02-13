На севере Германии провалился автобан
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Германии, на участке дороги в Мекленбург-Передняя Померания провалилась часть автобана. Об этом сообщает издание DW, передает УНН.
"Этот участок дороги в Мекленбург-Передняя Померания осел еще осенью 2017 года. С тех пор его не ремонтировали, а дыра увеличилась до 95 метров. Пока на болотистой области автобана А20 неподалеку от города Трибзес движение перекрыто в обе стороны. Осенью дыра достигала 45 метров, сейчас она увеличилась в два раза. Причина осадки до сих пор неизвестна, дорогу планируют отремонтировать лишь к 2021 году", - пишет издание.
Напомним, Китай готов вложить в украинские проекты 7 млрд долларов, в том числе в инфраструктурные.