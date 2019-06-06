Японія розроблятиме еко-потяги, що працюють на водні та кисні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Японська залізнична компанія JR Хигаси Ніхон розроблятиме поїзда на водневих паливних елементах. Еко-потяги будуть приводитися в рух завдяки реакції водню з атмосферним киснем. Про це повідомляє УНН із посиланням на NHK.
“Представники залізничної компанії JR Хігасі Ніхон повідомили, що ставлять метою до середини 2020-х років ввести в дію дружні для екології поїзда, що приводяться в рух з використанням технології водневих паливних елементів”, — йдеться в повідомленні.
Ця ж компанія повідомила про плани розробити вагони з ємностями для водню на дахах, а також паливними елементами під підлогою.
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За словами компанії, паливні елементи будуть виробляти електроенергію з використанням хімічної реакції водню з ємностей і атмосферного кисню.
За розрахунками представників компанії, при повній заправці ємностей поїзд зможе проходити приблизно 140 кілометрів.
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