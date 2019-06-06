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Японія розроблятиме еко-потяги, що працюють на водні та кисні

Японія розроблятиме еко-потяги, що працюють на водні та кисні

Київ • УНН

 • 14181 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Японська залізнична компанія JR Хигаси Ніхон розроблятиме поїзда на водневих паливних елементах. Еко-потяги будуть приводитися в рух завдяки реакції водню з атмосферним киснем. Про це повідомляє УНН із посиланням на NHK.

“Представники залізничної компанії JR Хігасі Ніхон повідомили, що ставлять метою до середини 2020-х років ввести в дію дружні для екології поїзда, що приводяться в рух з використанням технології водневих паливних елементів”, — йдеться в повідомленні.

Ця ж компанія повідомила про плани розробити вагони з ємностями для водню на дахах, а також паливними елементами під підлогою.

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За словами компанії, паливні елементи будуть виробляти електроенергію з використанням хімічної реакції водню з ємностей і атмосферного кисню.

За розрахунками представників компанії, при повній заправці ємностей поїзд зможе проходити приблизно 140 кілометрів.

Як повідомляв УНН, постпред України при ООН заявив, що воєнні дії на Донбасі загрожують безпрецедентною екологічною катастрофою не тільки в Україні, але й всій Європі.

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