Януковича вызывают в суд на рассмотрение апелляций по делу о госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Бывшего президента Украины Виктора Януковича вызывают в Киевский апелляционный суд 15 июля на рассмотрение апелляционных жалоб его защитников в связи с делом о государственной измене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку/сообщение о вызове, опубликованную в издании "Урядовый курьер".
Ранее Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Оболонского районного суда экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
Так, по решению суда следующее заседание состоится 15 июля.
Отметим, на заседании присутствовали семь адвокатов бывшего президента Богдан Биленко, Александр Байдык, Александр Горошинский, Юрий Рябовол, Виталий Сердюк, Игорь Федоренко, Адриана Фозекош.
Напомним, Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на приговор Януковичу.
В связи с большим объемом уголовного производства решался вопрос о назначении запасного судьи.
Как сообщал УНН, адвокаты Виктора Януковича подали пять апелляционных жалоб на приговор.
24 января суд приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения и обязал его выплатить 98 561 грн, в качестве взыскания за процессуальные издержки на судебные экспертизы. Его признали виновным по ч.1 ст. 111 УК "Государственная измена" и ч.2 ст. 437.