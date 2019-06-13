Апеляційний суд розглядає призначення запасного судді у справі Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Київський апеляційний суд вирішує питання щодо призначення запасного судді у розгляді скарги на вирок Оболонського районного суду екс-президенту України Віктору Януковичу, передає кореспондент УНН.
"Під час вивчення всіх матеріалів колегія суддів вважає за необхідне, враховуючи об’єм кримінального провадження, кількість заявлених клопотань та учасників, які повинні бути вислухані у суді апеляційної інстанції, колегія суддів вважає вирішити питання про призначення запасного судді", - зазначив головуючий суддя.
Для вирішення цього питання суд пішов у нарадчу кімнату.
Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд почав розгляд скарги на вирок Януковичу.
Апеляцію розглядає колегія суддів у складі Юрія Трясуна, Сергія Новова, Івана Мосьондза, Олександра Журавля та Оксани Павленко.
Як повідомляв УНН, адвокати Віктора Януковича подали п’ять апеляційних скарг на вирок.
Апеляційний суд Києва викликав екс-президента України Віктора Януковича на судове засідання з розгляду апеляційної скарги на 13 червня.
24 січня суд засудив екс-президента України Віктора Януковича до 13 років ув’язнення та зобов’язав його сплатити 98 561 грн, у якості стягнення за процесуальні витрати на судові експертизи. Його визнали винним за ч.1 ст. 111 ККУ “Державна зрада” та ч.2 ст. 437.