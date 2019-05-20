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Апеляційний суд 13 червня розгляне скаргу на вирок Януковичу

Апеляційний суд 13 червня розгляне скаргу на вирок Януковичу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Апеляційний суд Києва 13 червня розгляне апеляційну скаргу захисту екс-президента України Віктора Януковича на вирок Оболонського районного суду. Про це у коментарі УНН розповів прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, Апеляційний суд розгляне скаргу адвокатів на вирок Януковичу “13 червня о 10:00”.

Він додав, що сторона обвинувачення підготувала заперечення на апеляційні скарги захисників колишнього президента.

“Вона їх вже подала”, — додав він.

У графіку судових засідань вже з’явилася інформація про засідання, яке призначили на 13 червня на 10 годину ранку.

Згідно з графіком, апеляцію розглядатиме колегія суддів у складі Юрія Трясуна, Сергія Новова, Івана Мосьондза, Олександра Журавля та Оксани Павленко.

Нагадаємо, 24 січня суд засудив екс-президента України Віктора Януковича до 13 років ув’язнення та зобов’язав його сплатити 98 561 грн, у якості стягнення за процесуальні витрати на судові експертизи. Його визнали винним за ч.1 ст. 111 ККУ “Державна зрада” та ч.2 ст. 437.

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