Адвокати Януковича подали до суду 5 скарг
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. До Оболонського районного суду міста Києва адвокати Віктора Януковича подали п’ять апеляційних скарг. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Оболонського районного суду міста Києва.
“Оболонський районний суд м. Києва повідомляє, що станом на 25.02.2019 (останній день оскарження вироку) у справі за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича захисники обвинуваченого подали до суду п’ять апеляційних скарг”, — йдеться у повідомленні.
1. захисник Рябовол Ю.П. просить скасувати вирок та виправдати Януковича В.Ф.;
2. захисник Байдик О.А. просить змінити вирок, виключивши з нього посилання на певні докази та обставини;
3. захисник Горошинський О.О. просить скасувати вирок, а кримінальне провадження стосовно Януковича В.Ф. закрити;
4. захисники Біленко Б.В. та Фозекош А.А. просять скасувати вирок та призначити новий судовий розгляд у суді першої інстанції;
5. захисники Сердюк В.А. та Федоренко І.Л. просять апеляційний суд додатково допитати 48 свідків, вирок скасувати, а кримінальне провадження стосовно Януковича В.Ф. закрити; скасувати арешти на майно, що накладені в межах даного кримінального провадження.
Як повідомляв УНН, Оболонський районний суд м. Києва повідомляє, що у справі за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича захисник Байдик О.А. звернувся до суду з заявою про виправлення допущених, на його думку, описок у вироку.
Власні платні захисники екс-президента України Віктора Януковича подали апеляцію на рішення Оболонського районного суду, яке було винесено в кінці січня, у справі про державну зраду.
Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс екс-президенту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд постановив визнати Януковича винним у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.
Колишньому президенту України Віктору Януковичу інкримінували вчинення державної зради, пособництво представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.