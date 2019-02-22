Адвокат Януковича просить суд “виправити описки” у вироку

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Оболонський районний суд м. Києва повідомляє, що у справі за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича захисник Байдик О.А. звернувся до суду з заявою про виправлення допущених, на його думку, описок у вироку. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.