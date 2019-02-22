Адвокат Януковича просить суд “виправити описки” у вироку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Оболонський районний суд м. Києва повідомляє, що у справі за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича захисник Байдик О.А. звернувся до суду з заявою про виправлення допущених, на його думку, описок у вироку. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
Захисник просить Оболонський районний суд м. Києва виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом’якшує покарання Януковича В.Ф.: вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації.
Також, захисник просить Оболонський районний суд м. Києва виправити у резолютивній частині вироку суму процесуальних витрат, які підлягають стягненню з Януковича В.Ф. з 98 561 грн. 20 коп. на 58 521 грн. 20 коп.
Наразі Оболонським районним судом м. Києва вирішується питання щодо необхідності призначення судового засідання задля розгляду заяви захисника.
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Нагадаємо, що вироком Оболонського районного суду м. Києва від 24 січня 2019 року Янукович В.Ф. засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, а саме – державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній недоторканності та державній безпеці України, а саме: надання іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
Також, Янукович В.Ф. визнаний винуватим у вчиненні злочину проти миру, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України, а саме – пособництво у веденні агресивної війни.
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На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, Януковичу В.Ф. визначено остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі.
Водночас, Януковича В.Ф. визнано невинуватим у пред’явленому обвинуваченні та виправдано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, у зв’язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.
Згідно вироку суду строк відбування покарання Януковичу В.Ф. буде відраховуватися з часу його затримання.
Вирок суду не набрав законної сили та оскаржений стороною захисту.