Суддю по справі Януковича відсторонили від роботи на півроку

"Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя прийняла рішення притягнути суддю Оболонського районного суду міста Києва Васалатія Костянтина Анатолійовича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про тимчасове, строком на шість місяців, відсторонення від здійснення правосуддя – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов’язковим направленням судді до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації щодо суддівської етики та застосування цивільного процесуального законодавства і подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді", - йдеться у рішенні.

Нагадаємо, в Оболонському районному суді Києва призначили іншого суддю у справі про державну зраду колишнього Президента України Віктора Януковича замість того, що був звільнений у зв’язку з подачею заяви про відставку.