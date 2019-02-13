Судью по делу Януковича отстранили от работы на полгода
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Высший совет правосудия сегодня, 13 февраля, принял решение об отстранении от правосудия сроком на полгода судью Оболонского райсуда Киева Константина Васалатия, который входил в коллегию судей по делу о госизмене президента екс-президента Виктора Януковича. Соответствующее решения опубликовано на сайте ВСУ, передает УНН.
"Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия принял решение привлечь судью Оболонского районного суда города Киева Васалатия Константина Анатольевича к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления о временном, сроком на шесть месяцев, отстранение от правосудия - с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи и обязательным направлением судьи в Национальную школу судей Украины для прохождения курса повышения квалификации по юридической этики и применения гражданского процессуального законодательства и последующим квалификационным оценкой для подтверждения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде", - говорится в решении.
Напомним, в Оболонском районном суде Киева назначили другого судью по делу о государственной измене бывшего Президента Украины Виктора Януковича вместо того, что был уволен в связи с подачей заявления об отставке.