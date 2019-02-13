Судью по делу Януковича отстранили от работы на полгода

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 70485 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 94901 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 133473 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132402 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130898 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125589 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162549 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117878 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141465 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145304 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Судью по делу Януковича отстранили от работы на полгода

Судью по делу Януковича отстранили от работы на полгода

Киев  •  УНН

 • 10963 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Высший совет правосудия сегодня, 13 февраля, принял решение об отстранении от правосудия сроком на полгода судью Оболонского райсуда Киева Константина Васалатия, который входил в коллегию судей по делу о госизмене президента екс-президента Виктора Януковича. Соответствующее решения опубликовано на сайте ВСУ, передает УНН.

"Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия принял решение привлечь судью Оболонского районного суда города Киева Васалатия Константина Анатольевича к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления о временном, сроком на шесть месяцев, отстранение от правосудия - с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи и обязательным направлением судьи в Национальную школу судей Украины для прохождения курса повышения квалификации по юридической этики и применения гражданского процессуального законодательства и последующим квалификационным оценкой для подтверждения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде", - говорится в решении.

Напомним, в Оболонском районном суде Киева назначили другого судью по делу о государственной измене бывшего Президента Украины Виктора Януковича вместо того, что был уволен в связи с подачей заявления об отставке.

Украинские Национальные Новости

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