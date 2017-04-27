Замість звільненого судді у справі В.Януковича вже призначили іншого
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Оболонському районному суді Києва призначили іншого суддю у справі про державну зраду колишнього Президента України Віктора Януковича замість того, що був звільнений у зв’язку з подачею заяви про відставку. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Інна Свинаренко.
"З моменту, коли було винесене рішення про звільнення судді у зв’язку з подачею заяви про відставку, він уже не може здійснювати правосуддя. Вчора зранку відбувся авторозподіл і вже визначений новий боковий суддя, який є у колегії. Це Костянтин Васалатій", - розповіла прес-секретар.
І.Свинаренко додала, що дата і час розгляду підготовчого засідання у справі В.Януковича залишається в силі – 10 година 4 травня.
Нагадаємо, 25 квітня 2017 року Вища рада правосуддя звільнила у зв’язку з поданням заяви про відставку суддю Оболонського районного суду Києва Дмитра Камбулова, який входить до колегії суддів з розгляду кримінального провадження щодо державної зради екс-президента України Віктора Януковича.
Як повідомляв УНН, Оболонський районний суд Києва призначив на 4 травня 10 годину підготовче засідання з розгляду справи про держзраду В.Януковича.
14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до Печерського районного суду. Згодом кримінальне провадження про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.
Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.