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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вместо уволенного судьи по делу В.Януковича уже назначили другого

Киев • УНН

 • 12722 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Оболонском районном суде Киева назначили другого судью по делу о государственной измене бывшего Президента Украины Виктора Януковича вместо того, который был уволен в связи с подачей заявления об отставке. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

Вместо уволенного судьи по делу В.Януковича уже назначили другого

"С момента, когда было вынесено решение об увольнении судьи в связи с подачей заявления об отставке, он уже не может осуществлять правосудие. Вчера утром состоялся автораспределение и уже определен новый боковой судья, в коллегии. Это Константин Васалатий", - рассказала пресс-секретарь.

И.Свинаренко добавила, что дата и время рассмотрения подготовительного заседания по делу В.Януковича остается в силе - 10:00 4 мая.

Напомним, 25 апреля 2017 года Высший совет правосудия освободил в связи с подачей заявления об отставке судью Оболонского районного суда Киева Дмитрия Камбулова, который входит в коллегию судей по рассмотрению уголовного производства в отношении государственной измены экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщал УНН, Оболонский районный суд Киева назначил на 4 мая 10:00 подготовительное заседание по рассмотрению дела о госизмене В.Януковича.

14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в Печерский районный суд. Впоследствии уголовное производство о госизмене В.Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича будет рассматривать Оболонский районный суд Киева.

28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 УК.

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