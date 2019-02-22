Адвокат Януковича просит суд "исправить описки" в приговоре

Защитник просит районный суд г. Киева исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича В.Ф.: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации.

Также, защитник просит районный суд г. Киева исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с Януковича В.Ф. с 98 561 грн. 20 коп. на 58 521 грн. 20 коп.

Сейчас Оболонским районный суд г. Киева решается вопрос о необходимости назначения судебного заседания для рассмотрения заявления защитника.



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Напомним, что приговором Оболонского районного суда г. Киева от 24 января 2019 Янукович В.Ф. осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, а именно - государственную измену, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности и государственной безопасности Украины, а именно: предоставление иностранному государству - Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Также, Янукович В.Ф. признан виновным в совершении преступления против мира, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины, а именно - пособничество в ведении агрессивной войны.



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На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, Януковичу В.Ф. определено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы.

В то же время, Януковича В.Ф. признан невиновным в предъявленном обвинении и оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 УК Украины, в связи с недоказанностью, что в деянии обвиняемого есть состав уголовного преступления.

Согласно приговору суда срок наказания Януковичу В.Ф. будет отсчитываться с момента его задержания.

Приговор суда не вступил в законную силу и обжалован стороной защиты.