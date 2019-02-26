Адвокаты Януковича подали в суд 5 жалоб

"Оболонский районный суд Киева сообщает, что на 25.02.2019 (последний день обжалования приговора) по делу по обвинению Януковича Виктора Федоровича защитники обвиняемого подали в суд пять апелляционных жалоб", - говорится в сообщении.

1. защитник Рябовол Ю. П. просит отменить приговор и оправдать Януковича В.Ф.;

2. защитник Байдык А. А. просит изменить приговор, исключив из него ссылку на определенные доказательства и обстоятельства;

3. защитник Горошинский А. А. просит отменить приговор, а уголовное производство в отношении Януковича В. Ф. закрыть;

4. защитники Биленко Б. В. и Фозекош А .А. просят отменить приговор и назначить новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции;

5. защитники Сердюк В. А. и Федоренко И. Л. просят апелляционный суд дополнительно допросить 48 свидетелей, приговор отменить, а уголовное производство в отношении Януковича В. Ф. закрыть; отменить аресты на имущество, наложенные в рамках данного уголовного производства.

Как сообщал УНН, районный суд Киева сообщает, что в деле по обвинению Януковича Виктора Федоровича защитник Байдык А.А. обратился в суд с заявлением об исправлении допущенных, по его мнению, описок в приговоре.



Собственные платные защитники экс-президента Украины Виктора Януковича подали апелляцию на решение Оболонского районного суда, которое было вынесено в конце января, по делу о государственной измене.



Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу инкриминировали совершение государственной измены, пособничество представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.



