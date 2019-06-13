Апеляційний суд почав розгляд скарги на вирок Януковичу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Київський апеляційний суд розпочав розгляд скарги захисту екс-президента України Віктора Януковича на вирок Оболонського районного суду, передає УНН.
Апеляцію розглядає колегія суддів у складі Юрія Трясуна, Сергія Новова, Івана Мосьондза, Олександра Журавля та Оксани Павленко.
Нагадаємо, 24 січня суд засудив екс-президента України Віктора Януковича до 13 років ув’язнення та зобов’язав його сплатити 98 561 грн, у якості стягнення за процесуальні витрати на судові експертизи. Його визнали винним за ч.1 ст. 111 ККУ “Державна зрада” та ч.2 ст. 437.
Як повідомляв УНН, адвокати Віктора Януковича подали п’ять апеляційних скарг на вирок.
Апеляційний суд Києва викликав екс-президента України Віктора Януковича на судове засідання з розгляду апеляційної скарги на 13 червня.