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Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на приговор Януковичу

Киев • УНН

 • 10134 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Киевский апелляционный суд начал рассмотрение жалобы защиты экс-президента Украины Виктора Януковича на приговор Оболонского районного суда, передает УНН.

Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на приговор Януковичу

Апелляцию рассматривает коллегия судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, Ивана Мосьондза, Александра Журавля и Оксаны Павленко.

Напомним, 24 января суд приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения и обязал его выплатить 98 561 грн, в качестве взыскания за процессуальные издержки на судебные экспертизы. Его признали виновным по ч.1 ст. 111 УК "Государственная измена" и ч.2 ст. 437.

Как сообщал УНН, адвокаты Виктора Януковича подали пять апелляционных жалоб на приговор.

Апелляционный суд Киева вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на 13 июня.

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