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Апелляционный суд рассматривает назначения запасного судьи по делу Януковича

Киев • УНН

 • 7690 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Киевский апелляционный суд решает вопрос о назначении запасного судьи в рассмотрении жалобы на приговор Оболонского районного суда экс-президенту Украины Виктору Януковичу, передает корреспондент УНН.

Апелляционный суд рассматривает назначения запасного судьи по делу Януковича

"При изучении всех материалов коллегия судей считает необходимым, учитывая объем уголовного производства, количество заявленных ходатайств и участников, которые должны быть выслушаны в суде апелляционной инстанции, коллегия судей считает решить вопрос о назначении запасного судьи", - отметил судья.

Для решения этого вопроса суд ушел в совещательную комнату.

Напомним, сегодня Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на приговор Януковичу.

Апелляцию рассматривает коллегия судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, Ивана Мосьондза, Александра Журавля и Оксаны Павленко.

Как сообщал УНН, адвокаты Виктора Януковича подали пять апелляционных жалоб на приговор.

Апелляционный суд Киева вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на 13 июня.

24 января суд приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения и обязал его выплатить 98 561 грн, в качестве взыскания за процессуальные издержки на судебные экспертизы. Его признали виновным по ч.1 ст. 111 УК "Государственная измена" и ч.2 ст. 437.

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