Апелляционный суд рассматривает назначения запасного судьи по делу Януковича

"При изучении всех материалов коллегия судей считает необходимым, учитывая объем уголовного производства, количество заявленных ходатайств и участников, которые должны быть выслушаны в суде апелляционной инстанции, коллегия судей считает решить вопрос о назначении запасного судьи", - отметил судья.

Для решения этого вопроса суд ушел в совещательную комнату.



Напомним, сегодня Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на приговор Януковичу.



Апелляцию рассматривает коллегия судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, Ивана Мосьондза, Александра Журавля и Оксаны Павленко.



Как сообщал УНН, адвокаты Виктора Януковича подали пять апелляционных жалоб на приговор.

Апелляционный суд Киева вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на 13 июня.

24 января суд приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения и обязал его выплатить 98 561 грн, в качестве взыскания за процессуальные издержки на судебные экспертизы. Его признали виновным по ч.1 ст. 111 УК "Государственная измена" и ч.2 ст. 437.