Суд відклав розгляд апеляції на вирок Януковичу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на вирок Оболонського районного суду екс-президенту України Віктору Януковичу, передає кореспондент УНН.
Так, за рішенням суду наступне засідання відбудеться 15 липня.
Зазначимо, на засіданні були присутні семеро адвокатів колишнього президента: Богдан Біленко, Олександр Байдик, Олександр Горошинський, Юрій Рябовол, Віталій Сердюк, Ігор Федоренко, Адріана Фозекош.
Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд почав розгляд скарги на вирок Януковичу.
У зв’язку з великим об’ємом кримінального провадження вирішувалося питання про призначення запасного судді.
Як повідомляв УНН, адвокати Віктора Януковича подали п’ять апеляційних скарг на вирок.
24 січня суд засудив екс-президента України Віктора Януковича до 13 років ув’язнення та зобов’язав його сплатити 98 561 грн, у якості стягнення за процесуальні витрати на судові експертизи. Його визнали винним за ч.1 ст. 111 ККУ “Державна зрада” та ч.2 ст. 437.