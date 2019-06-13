Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Януковичу

Так, по решению суда следующее заседание состоится 15 июля.



Отметим, на заседании присутствовали семь адвокатов бывшего президента Богдан Биленко, Александр Байдык, Александр Горошинский, Юрий Рябовол, Виталий Сердюк, Игорь Федоренко, Адриана Фозекош.



Напомним, сегодня Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на приговор Януковичу.



В связи с большим объемом уголовного производства решался вопрос о назначении запасного судьи.

Как сообщал УНН, адвокаты Виктора Януковича подали пять апелляционных жалоб на приговор.

24 января суд приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения и обязал его выплатить 98 561 грн, в качестве взыскания за процессуальные издержки на судебные экспертизы. Его признали виновным по ч.1 ст. 111 УК "Государственная измена" и ч.2 ст. 437.