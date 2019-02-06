Янукович заявил, что может выезжать в любую страну
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович во время сегодняшней пресс-конференции в России заявил, что может свободно путешествовать по миру, передает корреспондент УНН.
"Я свободно передвигаюсь по территории России, более того, я не нахожусь ни в каких банках данных Интерпола, и могу выезжать в любую страну мира", - сказал Янукович.
Он добавил, что никаких проблем у него нет.
Как сообщал УНН, экс-президент Украины Виктор Янукович подтвердил, что покидал Российскую Федерацию для лечения.
Ранее адвокат Януковича Александр Горшинский сказал, что экс-президент Украины 17 ноября 2018 года получил травму ноги, может потребоваться дальнейшее лечение в Израиле. Не исключалась также операция. Но официальной информации о лечении Януковича, в частности на территории Израиля, не было.
Напомним, заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиос заявил, что Янукович объявлен в розыск через систему Интерпола, однако Израиль не является участником Интерпола.