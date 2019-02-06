Янукович заявив, що може виїжджати у будь-яку країну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович під час сьогоднішньої прес-конференції в Росії заявив, що може вільно подорожувати по світу, передає кореспондент УНН.
"Я вільно пересуваюся по території Росії, більш того, я не перебуваю ні в яких банках даних Інтерполу, і можу виїжджати в будь-яку країну світу", - сказав Янукович.
Він додав, що ніяких проблем у нього немає.
Як повідомляв УНН, екс-президент України Віктор Янукович підтвердив, що залишав Російську Федерацію для лікування.
Раніше адвокат Януковича Олександр Горшинський сказав, що екс-президент України 17 листопада 2018 року отримав травму ноги, може знадобитися подальше лікування в Ізраїлі. Не виключалася також операція. Але офіційної інформації про лікування Януковича, зокрема на території Ізраїлю, не було.
Нагадаємо, заступник генпрокурора України Анатолій Матіос заявив, що Янукович оголошений в розшук через систему Інтерполу, однак Ізраїль не є учасником Інтерполу.