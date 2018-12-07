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В Израиль направят обращение об экстрадиции Януковича, если тот поедет на лечение

Киев • УНН

 • 8354 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиос в интервью сообщил, что не верит в возможность выезда бывшего президента Украины Виктора Януковича на лечение в Израиль, но несмотря на это, если факт выезда произойдет - Украина будет обязана обратиться к израильским властям с экстрадицией экс-президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью издания "Новое время".

В Израиль направят обращение об экстрадиции Януковича, если тот поедет на лечение

“Я неохотно верю в любое перемещение за пределы резервации, в которой находится экс-президент Украины... Это мне дает основания полагать, что там ему и место; его никуда, никто и никогда не будет перемещать... Если произойдет факт (выезда за пределы границы РФ в Израиль — ред.), мы будем обязаны обратиться”, — заявил Анатолий Матиос в интервью.

Заместитель генпрокурора добавил, что существует практика международно-правового сотрудничества между Генеральными прокуратурами Израиля и Украины.

“Янукович объявлен в розыск через систему Интерпола, выставлено соответствующую карточку, но Израиль не является участником Интерпола”, — добавил Матиос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Янукович уже несколько лет не находится в розыске Интерпола

Как сообщал УНН, адвокат бывшего президента Януковича Александр Горшинский сказал, что экс-президент Украины 17 ноября получил травму ноги, может потребоваться дальнейшее лечение в Израиле.

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