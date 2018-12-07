В Израиль направят обращение об экстрадиции Януковича, если тот поедет на лечение

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиос в интервью сообщил, что не верит в возможность выезда бывшего президента Украины Виктора Януковича на лечение в Израиль, но несмотря на это, если факт выезда произойдет - Украина будет обязана обратиться к израильским властям с экстрадицией экс-президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью издания "Новое время".