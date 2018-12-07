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До Ізраїлю направлять звернення про екстрадицію Януковича, якщо той поїде на лікування

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Заступник генпрокурора України Анатолій Матіос в інтерв’ю повідомив, що не вірить у можливість виїзду колишнього президента України Віктора Януковича на лікування до Ізраїлю, але не дивлячись на це, якщо факт виїзду відбудеться — Україна буде зобов’язана звернутися до ізраїльської влади за екстрадицією екс-президента. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв’ю видання “Новое время”.

До Ізраїлю направлять звернення про екстрадицію Януковича, якщо той поїде на лікування

“Я дуже смутно вірю в будь-яке переміщення з-за меж резервації, де знаходиться екс-президент України... Це мені дає підстави думати, що там йому і місце; його нікуди, ніхто й ніколи не буде переміщувати... Якщо відбудеться факт (виїзду за межі кордону РФ до Ізраїлю — ред.), ми зобов’язані звернутися”, — заявив Анатолій Матіос в інтерв’ю.

Заступник генпрокурора додав, що існує практика міжнародно-правового співробітництва між Генеральними прокуратурами Ізраїлю та України.

“Янукович оголошений в розшук через систему Інтерполу, виставлено відповідну картку, але Ізраїль не є учасником Інтерполу”, — додав Матіос.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Янукович уже кілька років не перебуває у розшуку Інтерполу

Як повідомляв УНН, адвокат колишнього президента Януковича Олександр Горшинський сказав, що екс-президенту України, який 17 листопада отримав травму ноги, може знадобитися подальше лікування в Ізраїлі.

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