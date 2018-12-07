До Ізраїлю направлять звернення про екстрадицію Януковича, якщо той поїде на лікування

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Заступник генпрокурора України Анатолій Матіос в інтерв’ю повідомив, що не вірить у можливість виїзду колишнього президента України Віктора Януковича на лікування до Ізраїлю, але не дивлячись на це, якщо факт виїзду відбудеться — Україна буде зобов’язана звернутися до ізраїльської влади за екстрадицією екс-президента. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв’ю видання “Новое время”.