Адвокат: Януковича лікує медик з Ізраїлю, не виключена операція за кордоном

"Приїхав у Москву з питання планованого судового засідання 5-го грудня. На жаль, зустрітися з Віктором Федоровичем особисто не вдалося", - написав Горошинський.



За його словами, йому вдалося зустрітися з запрошеним лікарем з Ізраїлю - відомим хірургом Еялем Аттіасом, якого запросили для проведення більш поглиблених консультацій щодо подальшої тактики лікування Януковича.

Як зазначив Горошинський, лікар повідомив йому, що "представники Президента Януковича звернулися до нас в 20-х числах листопада. Вони відправили для вивчення деякі медичні документи. Ми їх переглянули і вважали за необхідне провести огляд пацієнта. Узгодили дату приїзду. За результатами нашого візиту і огляду можу сказати, що травма дуже серйозна".



"На мій погляд, необхідні додаткові обстеження, щоб прийняти рішення про доцільність оперативного втручання, можливо і не одного. Ми б хотіли робити подальші обстеження і лікування в нашій клініці в Ізраїлі. Ми будемо обговорювати таку можливість з пацієнтом і, найімовірніше, організовувати його переїзд", - передав слова Аттіаса Горошинський.



При цьому він зазначив, що доктор за згодою з Януковичем передав ему експертні висновки про стан здоров'я останнього.



"Надіслані мені доктором Аттіасом документи негайно подам в Оболонський суд після мого повернення", - запевнив Горошинський.



Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли про те, що Віктора Януковича госпіталізували в Московську клініку імені Скліфосовського з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри в теніс.

Як повідомляв УНН, адвокатам Януковича нічого не відомо про стан здоров'я екс-президента України.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється в державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто в злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 КК.

Завтра, 5 грудня, очікується його виступ з останнім словом в Оболонському районному суді Києва.



