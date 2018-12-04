Адвокат: Януковича лікує медик з Ізраїлю, не виключена операція за кордоном

ukru
23 березня, 12:58 • 168588 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 434392 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 424673 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 411201 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 416388 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 306336 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 253270 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 493081 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176152 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 422798 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
5.4 м/с
78 %
755 мм
Дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини
Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

23 березня, 16:50 • 119549 перегляди
Польща посилює охорону кордону з білоруссю, туди незабаром направить ще 500 прикордонників

Польща посилює охорону кордону з білоруссю, туди незабаром направить ще 500 прикордонників

23 березня, 17:08 • 113321 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 154065 перегляди
Прем'єр Канади Карні оголосив дострокові вибори: що відомо

Прем'єр Канади Карні оголосив дострокові вибори: що відомо

23 березня, 17:43 • 114051 перегляди
У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

23 березня, 17:53 • 123730 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 411121 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 493083 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 422800 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 376207 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 324711 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 162005 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 159017 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 159883 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 154412 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 157941 перегляди
Актуальне
Адвокат: Януковича лікує медик з Ізраїлю, не виключена операція за кордоном

Адвокат: Януковича лікує медик з Ізраїлю, не виключена операція за кордоном

Київ • УНН

 • 14151 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Обвинуваченого в Україні в державній зраді екс-президента Віктора Януковича лікує в Москві лікар з Ізраїлю, не виключений переїзд в цю країну для проведення операції. Про це в Facebook повідомив адвокат Януковича Олександр Горошинський, передає УНН.

"Приїхав у Москву з питання планованого судового засідання 5-го грудня. На жаль, зустрітися з Віктором Федоровичем особисто не вдалося", - написав Горошинський.

За його словами, йому вдалося зустрітися з запрошеним лікарем з Ізраїлю - відомим хірургом Еялем Аттіасом, якого запросили для проведення більш поглиблених консультацій щодо подальшої тактики лікування Януковича.

Як зазначив Горошинський, лікар повідомив йому, що "представники Президента Януковича звернулися до нас в 20-х числах листопада. Вони відправили для вивчення деякі медичні документи. Ми їх переглянули і вважали за необхідне провести огляд пацієнта. Узгодили дату приїзду. За результатами нашого візиту і огляду можу сказати, що травма дуже серйозна".

"На мій погляд, необхідні додаткові обстеження, щоб прийняти рішення про доцільність оперативного втручання, можливо і не одного. Ми б хотіли робити подальші обстеження і лікування в нашій клініці в Ізраїлі. Ми будемо обговорювати таку можливість з пацієнтом і, найімовірніше, організовувати його переїзд", - передав слова Аттіаса Горошинський.

При цьому він зазначив, що доктор за згодою з Януковичем передав ему експертні висновки про стан здоров'я останнього.

"Надіслані мені доктором Аттіасом документи негайно подам в Оболонський суд після мого повернення", - запевнив Горошинський.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли про те, що Віктора Януковича госпіталізували в Московську клініку імені Скліфосовського з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри в теніс.

Як повідомляв УНН, адвокатам Януковича нічого не відомо про стан здоров'я екс-президента України.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється в державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто в злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 КК.

Завтра, 5 грудня, очікується його виступ з останнім словом в Оболонському районному суді Києва.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.36
Bitcoin
$85,894.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,047.95
Ethereum
$1,992.32