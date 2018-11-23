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Янукович не виступатиме з останнім словом лежачи – адвокат

Янукович не виступатиме з останнім словом лежачи – адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Колишній Президент України Віктор Янукович бажає виступити з останнім словом через відеозв’язок в Оболонському районному суді Києва у кримінальному провадженні за обвинуваченням його у державній зраді, але не буде цього робити з лікарняного ліжка. Про це повідомив УНН його адвокат Олександр Горошинський.

“Віктор Янукович має бажання сказати своє слово в судовому засіданні. Однак є об’єктивні обставини, на які треба зважати. Перша обставина — це те, що мені необхідно пройти реєстрацію. І поки що я не маю ніякої інформації, чи пройшов цю реєстрацію. По-друге, це буде залежати від стану здоров’я, оскільки лежачи на ліжку ніхто не буде брати участі в судовому засіданні. Це 100%. Оскільки це прямо заборонено вимогами КПК, який зазначає про те, що особа, яка перебуває на лікуванні, не може брати участі в судових засіданнях. Все залежатиме від стану здоров’я”, — зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, який наразі стан здоров’я Януковича, Горошинський сказав, що не має з цього приводу інформації.

“Інформації поки що немає (про стан здоров’я екс-президента Януковича — ред.). Якщо й буде інформація, то на кінець місяця. Зараз немає сенсу щось з’ясовувати, оскільки три тижні було заявлено лікарями, що необхідно лікувати”, — додав адвокат.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що до Московської клініки імені Скліфосовського госпіталізували екс-президента України Віктора Януковича. За даними медіа, його доставили з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри у теніс на підмосковному тенісному корті.

У коментарі УНН адвокат екс-президента підтвердив інформацію про госпіталізацію Януковича до однієї з російських клінік “з серйозними травмами”. За словами захисника, його клієнт лікуватиметься щонайменше три тижні.

Водночас під час судового засідання в Оболонському районному суді Києва, де мав виступити з останнім словом Янукович, прокурор Руслан Кравченко, після вивчення меддовідки, яку надав в засіданні захисник, заявив, що в довідці не сказано про те, що Янукович пошкодив хребет. І, за його словами, травма не є важкою.

Однак суд все ж таки дозволив Януковичу виступити з останнім словом 5 грудня сидячи або лежачи.

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